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В Молодечно задержали потребителя метадона

14.02.2022 14:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно задержали потребителя метадона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"О 38-летнем любителе метадона из Молодечно в милицию сообщили из медицинского учреждения. Бригадой скорой помощи в больницу был доставлен мужчина с признаками наркотической интоксикации - с передозировкой. Этот диагноз не подтвердился, но в организме пациента были обнаружены следы метадона. В скором времени после выписки оперативники наркоконтроля задержали мужчину с очередной дозой запрещенных веществ. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят сверток с кристаллическим веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятым оказалось особо опасное вещество - метадон, общим весом почти 1 г. Помимо этого, у задержанного правоохранители нашли еще примерно 1 г мефедрона", - рассказали в УВД.

Безработный мужчина признался, что дозы смертельной "синтетики" и мефедрона он приобрел через интернет для личного употребления, а забрал их в тайниках-закладках в Минске.

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого и возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328 УК. Мужчина заключен под стражу. За незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Безработный мужчина признался, что дозы смертельной "синтетики" и мефедрона он приобрел через интернет для личного употребления, а забрал их в тайниках-закладках в...
 
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