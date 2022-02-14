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В НХЛ «Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом»
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «пингвинов». Хоккеисты «Нью-Джерси» открыли счет 28-й минуте. Джеку Хьюзу ассистировал Егор Шарангович. Белорусский нападающий провел на льду более 20 минут. В нынешнем сезоне она набрал уже 22 очка по системе «гол+пас».
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В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «пингвинов». Хоккеисты «Нью-Джерси» открыли счет 28-й...
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