В НХЛ «Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом»

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «пингвинов». Хоккеисты «Нью-Джерси» открыли счет 28-й минуте. Джеку Хьюзу ассистировал Егор Шарангович. Белорусский нападающий провел на льду более 20 минут. В нынешнем сезоне она набрал уже 22 очка по системе «гол+пас».

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