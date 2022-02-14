Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Михановичах: здоровье для взрослых и детей

Источник материала: ОНТ

Тренажерный зал, два бассейна и зал для аэробики. Вот уже месяц в агрогородке Михановичи работает новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Кит». Для поселка с населением в 10 тысяч человек он стал настоящим подарком. Раньше заняться спортом они могли лишь на футбольном поле местной средней школы. Теперь же на тренировки в ФОК приходят от мала до велика.

Суббота – самый насыщенный день. Свой выходной здесь проводит и Артем Шершнев. Занимается на каждом тренажере по порядку.

Артем Шершнев, посетитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Кит»: «Я очень люблю заниматься шахматами, футболом, баскетболом, и этот комплекс, который построили, мне в этом очень помогает поддерживать форму».

В распоряжении посетителей современное оборудование, которое поможет проработать все группы мышц. Беговые дорожки, велотренажеры, эллипсоиды, степ-тренажер – каждый может выбрать снаряд по вкусу. А технику выполнения упражнений проконтролирует инструктор.

А в соседнем зале, тоже просторном, делают упражнения посетители местного территориального центра социального обслуживания населения. Это пожилые и люди с ограниченными возможностями. Бесплатно позаниматься под руководством тренера они могут дважды в неделю.

Люди благородного возраста выполняют силовые упражнения с кардионагрузками и растяжкой. Главный упор на поддержание хорошего самочувствия и формы. А еще в группе можно найти новые знакомства. Группы небольшие, всего по пять-шесть человек, чтобы тренер мог уделить внимание каждому.

Но самое любимое место посетителей – зона с бассейнами. Их здесь два – большой для 44 человек и маленький, для тех, кто только учится плавать. В чаше поменьше и высота, и температура идеальны даже для самых маленьких детей.

Новый ФОК находится на балансе детско-юношеской спортивной школы №1 Минского района. В будущем здесь планируют открыть отделение водного поло.

За месяц работы комплекс посетили уже более трех тысяч человек. И цифра растет с каждым днем.

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