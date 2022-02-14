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В Пекине определились олимпийские чемпионы и призеры в танцах на льду
Источник материала: ОНТ
Сегодня олимпийские чемпионы и призеры стали известны в танцах на льду.
Золото Игр в Пекине досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Последние семь лет эта пара является лидером среди танцевальных дуэтов. Олимпиада исключением не стала. Серебряные медали выиграли россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, которые уступили победителям 6 баллов. Бронза досталась американцам Мэдиссон Хаббелл и Закари Донохью.
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Сегодня олимпийские чемпионы и призеры стали известны в танцах на льду. Золото Игр в Пекине досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Последние...
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