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В Пекине определились олимпийские чемпионы и призеры в танцах на льду

14.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пекине определились олимпийские чемпионы и призеры в танцах на льду

Сегодня олимпийские чемпионы и призеры стали известны в танцах на льду.

Золото Игр в Пекине досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Последние семь лет эта пара является лидером среди танцевальных дуэтов. Олимпиада исключением не стала. Серебряные медали выиграли россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, которые уступили победителям 6 баллов. Бронза досталась американцам Мэдиссон Хаббелл и Закари Донохью.

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Сегодня олимпийские чемпионы и призеры стали известны в танцах на льду. Золото Игр в Пекине досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Последние...
 
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