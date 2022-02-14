﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Союзная решимость»: военные совершили 400-километровый марш-бросок

14.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Союзная решимость»: военные совершили 400-километровый марш-бросок

В Беларуси продолжается учение «Союзная решимость». Белорусские и российские военнослужащие совершили 400-километровый марш-бросок.


Это один из эпизодов проверки сил реагирования Союзного государства. Таким образом, войска тренируют высокую мобильность. Более трехсот единиц гусеничной техники передислоцировали с Осиповичского полигона в район выполнения учебно-боевых задач в Гомельской области. Технику перебросили, в том числе, с помощью многоосных колесных тягачей, среди которых новые экземпляры, принятые в начале года на вооружение белорусской армией.

Впереди неделя маневров. Задействованы пять белорусских полигонов. Учение носит сугубо оборонительный характер.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается учение «Союзная решимость». Белорусские и российские военнослужащие совершили 400-километровый марш-бросок. Это один из эпизодов проверки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин в интернете оскорблял сотрудников милиции. Возбуждены уголовные дела
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by