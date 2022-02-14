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«Союзная решимость»: военные совершили 400-километровый марш-бросок
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается учение «Союзная решимость». Белорусские и российские военнослужащие совершили 400-километровый марш-бросок.
Это один из эпизодов проверки сил реагирования Союзного государства. Таким образом, войска тренируют высокую мобильность. Более трехсот единиц гусеничной техники передислоцировали с Осиповичского полигона в район выполнения учебно-боевых задач в Гомельской области. Технику перебросили, в том числе, с помощью многоосных колесных тягачей, среди которых новые экземпляры, принятые в начале года на вооружение белорусской армией.
Впереди неделя маневров. Задействованы пять белорусских полигонов. Учение носит сугубо оборонительный характер.
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В Беларуси продолжается учение «Союзная решимость». Белорусские и российские военнослужащие совершили 400-километровый марш-бросок. Это один из эпизодов проверки...
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