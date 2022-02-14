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Протесты в Украине: на улицы вышли студенты и таксисты

14.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Украине: на улицы вышли студенты и таксисты

«Если любишь – уйди!». В эти минуты в центре Киева протестуют студенты.


Молодежь требует отставки министра образования, которого называет министром-плагиатором и назначения компетентного специалиста с безупречной репутацией в академическом сообществе. Студенты продолжают прибывать к офису Зеленского.

Совсем неромантическое настроение в день всех влюбленных у таксисов. Во всех крупных городах они не вышли на работу – с требованием увеличить тарифы. Ситуацию внутри страны накаляет обстановка вокруг – украинская экономика из-за голословных заявлений западных партнеров – на грани коллапса.

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«Если любишь – уйди!». В эти минуты в центре Киева протестуют студенты. Молодежь требует отставки министра образования, которого называет министром-плагиатором и...
 
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