|
Два новых варианта омикрон-штамма выявили в Польше
Источник материала: ОНТ
Два новых варианта омикрон-штамма COVID-19 нашли польские специалисты,
По его словам, ведомство еще не знает, как эти варианты будут вести себя и какое дадут течение болезни.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два новых варианта омикрон-штамма COVID-19 нашли польские специалисты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска в...
|
Архив (Разное)