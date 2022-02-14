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Два новых варианта омикрон-штамма выявили в Польше

14.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два новых варианта омикрон-штамма выявили в Польше

Два новых варианта омикрон-штамма COVID-19 нашли польские специалисты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска в эфире Польского радио.

По его словам, ведомство еще не знает, как эти варианты будут вести себя и какое дадут течение болезни.

Фото: depositphotos.com

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Два новых варианта омикрон-штамма COVID-19 нашли польские специалисты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска в...
 
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