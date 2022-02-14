Два новых варианта омикрон-штамма выявили в Польше

Источник материала: ОНТ

Два новых варианта омикрон-штамма COVID-19 нашли польские специалисты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска в эфире Польского радио .

По его словам, ведомство еще не знает, как эти варианты будут вести себя и какое дадут течение болезни.

Фото: depositphotos.com

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