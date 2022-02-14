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Минчанин в интернете оскорблял сотрудников милиции. Возбуждены уголовные дела

14.02.2022 14:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками столичного управления ГУСБ МВД установлен 44-летний минчанин, который на протяжении прошлого года публиковал в деструктивных Telegram-чатах оскорбительные комментарии в адрес правоохранителей столичного региона и республики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Задержанный официально не работает, привлекался к административной ответственности.

В настоящее время мужчина признан подозреваемым по трем уголовным делам за публичные оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Работа по установления лиц, оскорбляющих представителей власти, продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный официально не работает, привлекался к административной ответственности.
 
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