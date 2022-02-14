В Витебске 18-летний парень заключен под стражу за угон и поджог автомобиля

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства угона и поджога автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, в ночь на 16 января этого года 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угнал принадлежащий одному из предприятий Витебского района автомобиль. Катаясь по Витебску, он не справился с управлением и заехал в сугроб. Вытащить и завести угнанный автомобиль не получилось, тогда парень поджег его и скрылся с места происшествия. Через несколько часов после произошедшего он был задержан правоохранителями по месту жительства.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Назначены генетические и трасологические экспертизы, а также экспертиза нефтепродуктов, производство которых поручено ГКСЭ. Допрошены обвиняемый и свидетели. Установлено, что у обвиняемого не было права управления транспортным средством. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон и хищение.

В настоящее время 18-летнему жителю Витебского района предъявлено обвинение по ч.2 ст.214 (угон транспортного средства, совершенный повторно) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-