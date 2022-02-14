Сколько стоят социальные продукты у нас и за границей

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Какие продукты теперь социально значимые?

В феврале 2021 год список социально значимых состоял из 62 позиций, а с 13 декабря 2021 года там лишь 29 строк. Среди них, например, вермишель (лапша), говядина и свинина на кости, капуста, картофель, кефир, перловка, лук репчатый, мало растительное, масло животное, молоко, мука, сметана, сахар, хлеб, детское питание, морковь, яблоки, яйца и некоторые другие продукты.

Из перечня с конца прошлого года ушли промтовары и такие продукты, как тушенка, гречка, рис, пшено, манка, рыбные консервы.



Как и что сравнивали?

Сравнивать цены социально значимых для нас товаров с заграничными оказалось непросто. Не везде ценят перловую крупу, а предпочитают рис, где-то включают в минимальную потребительскую корзину апельсины и бананы. Не понимают иностранцы и ценности супового набора, а предпочитают филе и вырезку. Поскольку цены далеко не на все продукты можно найти на сайтах статистических ведомств, мы сделали наше условное исследование на основе сведений посетителей ресурса www.numbeo.com, а также сайтов зарубежных магазинов.

Фото: Myfin.by



Все цены мы перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка. Сначала посмотрим, как отличается стоимость «социальных» продуктов в соседних странах. Для нашего сравнения мы взяли социально значимые товары и те, которые не входят в этот список, но пользуются спросом у наших покупателей.







Беларусь Польша Литва Латвия Россия Украина Пшеничный хлеб ср. цена 2,64 4,34 5,12 5,10 2,26 3,08 от и до 2,00-4,00 2,58-7,10 3,52-4,10 2,92-7,02 2,04-2,38 2,20-5,12 Картофель ср. цена 1,74 1,69 1,37 1,46 1,96 1,14 от и до 0,70-3,00 0,65-2,58 0,59-2,49 0,73-2,34 1,19-2,72 0,66-1,83 Репчатый лук ср. цена 1,51 2,00 1,33 1,50 0,90 0,94 от и до 0,90-3,00 1,29-3,23 0,70-2,90 0,91-2,93 0,65-1,15 0,46-1,83 Яблоки ср. цена 2,89 2,38 2,87 2,91 3,06 2,05 от и до 1,60-5,00 1,29-3,23 1,46-4,39 1,46-4,39 2,72-3,40 1,10-3,19 Молоко ср. цена 1,69 1,75 2,68 2,80 2,16 2,53 от и до 1,30-2,00 1,29-2,16 1,76-3,37 2,05-3,37 2,04-2,38 1,92-3,20 Сыр ср. цена 14,42 16,02 20,89 20,56 16,17 18,78 от и до 11,00-23,00 10,97-25,81 13,17-40,98 14,63-29,27 11,91-20,42 10,99-27,46 Яйца 1 дес. ср. цена 2,80 4,43 3,92 4,26 2,61 2,91 от и до 1,9-3,22 2,84-6,45 2,34-5,85 2,93- 2,38-2,73 1,74-3,66 Говядина без костей ср. цена 16,62 22,71 21,35 22,88 20,42 14,90 от и до 12,00-25,00 14,19-32,26 14,63-35,12 14,63-35,12 20,42-20,42 10,99-20,51 Куриное филе ср. цена 8,49 11,16 14,37 15,14 8,85 9,92 от и до 5,00-10,00 6,45-13,55 8,78-17,56 8,78-19,02 6,81-10,89 6,41-13,09 Помидоры ср. цена 4,79 4,68 4,86 5,57 3,73 3,69 от и до 2,00-7,00 2,26-7,74 1,76-7,32 2,93-8,78 3,40-4,08 1,82-5,49 Рис (белый) ср. цена 2,50 2,52 4,19 4,31 2,55 2,95 от и до 1,50-4,00 1,41-4,52 2,34-7,02 2,90-7,43 2,36-2,89 2,11-4,58 Апельсины ср. цена 4,05 3,51 3,69 4,57 3,40 3,30 от и до 2,60-6,00 1,94-5,81 2,05-6,44 2,93-7,02 3,40-3,40 2,29-5,49 Бананы ср. цена 3,33 3,11 2,88 3,34 2,16 2,62 от и до 2,50-4,20 2,26-4,52 2,34-3,51 2,90-4,39 2,04-2,38 2,01-3,66

Несмотря на контроль, наши социальные цены не самые низкие. В России дешевле хлеб, лук, яйца и еще бананы, цена которых не регулируется. В Украине дешевле два социальных товара: картошка и яблоки, а также говядина, помидоры, апельсины. Польша также обогнала нас по яблокам, апельсинам и картошке, но украинские цены еще ниже. В Беларуси дешевле, чем у всех соседей, оказались: молоко, сыр, куриное филе и, неожиданно, привозной рис.

Фото: Myfin.by

Затем мы решили посмотреть, сколько стоят эти же продукты в безусловно богатых странах, где уровень жизни выше. Конечно, мы старались подбирать похожие товары, однако понимаем, что наше сравнение может быть не совсем корректным в отношении качества тех или иных товаров.







Беларусь Германия Швейцария США Пшеничный хлеб ср. цена 2,64 8,16 15,82 14,30 от и до 2,00-4,00 3,46-17,56 8,32-24,94 7,06-30,10 Картофель ср. цена 1,74 3,93 6,89 6,63 от и до 0,70-3,00 1,76-7,32 3,32-11,08 2,26-16,90 Репчатый лук ср. цена 1,51 3,79 6,51 6,59 от и до 0,90-3,00 2,34-5,85 4,16-11,08 3,33-15,32 Яблоки ср. цена 2,89 7,01 10,73 11,73 от и до 1,60-5,00 2,93-9,51 5,54-13,85 5,54-22,55 Молоко ср. цена 1,69 2,64 4,45 2,23 от и до 1,30-2,00 1,98-3,51 3,32-5,54 1,35-4,67 Сыр ср. цена 14,42 28,95 65,30 28,56 от и до 11,00-23,00 14,63-58,54 38,78-138,51 15,66-57,76 Яйца 1 дес. ср. цена 2,80 5,87 13,44 4,95 от и до 1,9-3,22 3,48-8,78 6,93-19,39 2,13-9,58 Говядина без костей ср. цена 16,62 31,11 133,30 33,36 от и до 12,00-25,00 20,49-58,54 69,26-221,62 18,59-55,95 Куриное филе ср. цена 8,49 20,47 68,13 24,03 от и до 5,00-10,00 11,68-29,27 33,24-101,11 11,25-45,16 Помидоры ср. цена 4,79 4,28 11,17 11,03 от и до 2,00-7,00 2,31-9,01 5,54-18,32 4,97-19,55 Рис (белый) ср. цена 2,50 5,64 7,53 10,16 от и до 1,50-4,00 2,93-8,78 4,16-13,71 4,80-19,78 Апельсины ср. цена 4,05 5,82 8,91 10,24 от и до 2,60-6,00 3,51-11,71 4,71-16,62 4,24-25,43 Бананы ср. цена 3,33 4,85 7,67 4,01 от и до 2,50-4,20 3,19-7,61 4,99-13,85 2,71-11,30

Их цены действительно в 2-5 раз выше белорусских. Единственное исключение – помидоры в Германии даже среди зимы оказались чуть дешевле наших. Правда, не стоит забывать, что и разница в доходах у нас с этими странами более значительная, чем с соседями.

