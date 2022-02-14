Сколько стоят социальные продукты у нас и за границей

В феврале 2021 год список социально значимых состоял из 62 позиций, а с 13 декабря 2021 года там лишь 29 строк. Среди них, например, вермишель (лапша), говядина и свинина на кости, капуста, картофель, кефир, перловка, лук репчатый, мало растительное, масло животное, молоко, мука, сметана, сахар, хлеб, детское питание, морковь, яблоки, яйца и некоторые другие продукты.
Из перечня с конца прошлого года ушли промтовары и такие продукты, как тушенка, гречка, рис, пшено, манка, рыбные консервы.
Как и что сравнивали?
Сравнивать цены социально значимых для нас товаров с заграничными оказалось непросто. Не везде ценят перловую крупу, а предпочитают рис, где-то включают в минимальную потребительскую корзину апельсины и бананы. Не понимают иностранцы и ценности супового набора, а предпочитают филе и вырезку. Поскольку цены далеко не на все продукты можно найти на сайтах статистических ведомств, мы сделали наше условное исследование на основе сведений посетителей ресурса www.numbeo.com, а также сайтов зарубежных магазинов.
Все цены мы перевели в белорусские рубли по курсу Нацбанка. Сначала посмотрим, как отличается стоимость «социальных» продуктов в соседних странах. Для нашего сравнения мы взяли социально значимые товары и те, которые не входят в этот список, но пользуются спросом у наших покупателей.
Беларусь
Польша
Литва
Латвия
Россия
Украина
Пшеничный хлеб
ср. цена
2,64
4,34
5,12
5,10
2,26
3,08
от и до
2,00-4,00
2,58-7,10
3,52-4,10
2,92-7,02
2,04-2,38
2,20-5,12
Картофель
ср. цена
1,74
1,69
1,37
1,46
1,96
1,14
от и до
0,70-3,00
0,65-2,58
0,59-2,49
0,73-2,34
1,19-2,72
0,66-1,83
Репчатый лук
ср. цена
1,51
2,00
1,33
1,50
0,90
0,94
от и до
0,90-3,00
1,29-3,23
0,70-2,90
0,91-2,93
0,65-1,15
0,46-1,83
Яблоки
ср. цена
2,89
2,38
2,87
2,91
3,06
2,05
от и до
1,60-5,00
1,29-3,23
1,46-4,39
1,46-4,39
2,72-3,40
1,10-3,19
Молоко
ср. цена
1,69
1,75
2,68
2,80
2,16
2,53
от и до
1,30-2,00
1,29-2,16
1,76-3,37
2,05-3,37
2,04-2,38
1,92-3,20
Сыр
ср. цена
14,42
16,02
20,89
20,56
16,17
18,78
от и до
11,00-23,00
10,97-25,81
13,17-40,98
14,63-29,27
11,91-20,42
10,99-27,46
Яйца 1 дес.
ср. цена
2,80
4,43
3,92
4,26
2,61
2,91
от и до
1,9-3,22
2,84-6,45
2,34-5,85
2,93-
2,38-2,73
1,74-3,66
Говядина без костей
ср. цена
16,62
22,71
21,35
22,88
20,42
14,90
от и до
12,00-25,00
14,19-32,26
14,63-35,12
14,63-35,12
20,42-20,42
10,99-20,51
Куриное филе
ср. цена
8,49
11,16
14,37
15,14
8,85
9,92
от и до
5,00-10,00
6,45-13,55
8,78-17,56
8,78-19,02
6,81-10,89
6,41-13,09
Помидоры
ср. цена
4,79
4,68
4,86
5,57
3,73
3,69
от и до
2,00-7,00
2,26-7,74
1,76-7,32
2,93-8,78
3,40-4,08
1,82-5,49
Рис (белый)
ср. цена
2,50
2,52
4,19
4,31
2,55
2,95
от и до
1,50-4,00
1,41-4,52
2,34-7,02
2,90-7,43
2,36-2,89
2,11-4,58
Апельсины
ср. цена
4,05
3,51
3,69
4,57
3,40
3,30
от и до
2,60-6,00
1,94-5,81
2,05-6,44
2,93-7,02
3,40-3,40
2,29-5,49
Бананы
ср. цена
3,33
3,11
2,88
3,34
2,16
2,62
от и до
2,50-4,20
2,26-4,52
2,34-3,51
2,90-4,39
2,04-2,38
2,01-3,66
Несмотря на контроль, наши социальные цены не самые низкие. В России дешевле хлеб, лук, яйца и еще бананы, цена которых не регулируется. В Украине дешевле два социальных товара: картошка и яблоки, а также говядина, помидоры, апельсины. Польша также обогнала нас по яблокам, апельсинам и картошке, но украинские цены еще ниже. В Беларуси дешевле, чем у всех соседей, оказались: молоко, сыр, куриное филе и, неожиданно, привозной рис.
Затем мы решили посмотреть, сколько стоят эти же продукты в безусловно богатых странах, где уровень жизни выше. Конечно, мы старались подбирать похожие товары, однако понимаем, что наше сравнение может быть не совсем корректным в отношении качества тех или иных товаров.
Беларусь
Германия
Швейцария
США
Пшеничный хлеб
ср. цена
2,64
8,16
15,82
14,30
от и до
2,00-4,00
3,46-17,56
8,32-24,94
7,06-30,10
Картофель
ср. цена
1,74
3,93
6,89
6,63
от и до
0,70-3,00
1,76-7,32
3,32-11,08
2,26-16,90
Репчатый лук
ср. цена
1,51
3,79
6,51
6,59
от и до
0,90-3,00
2,34-5,85
4,16-11,08
3,33-15,32
Яблоки
ср. цена
2,89
7,01
10,73
11,73
от и до
1,60-5,00
2,93-9,51
5,54-13,85
5,54-22,55
Молоко
ср. цена
1,69
2,64
4,45
2,23
от и до
1,30-2,00
1,98-3,51
3,32-5,54
1,35-4,67
Сыр
ср. цена
14,42
28,95
65,30
28,56
от и до
11,00-23,00
14,63-58,54
38,78-138,51
15,66-57,76
Яйца 1 дес.
ср. цена
2,80
5,87
13,44
4,95
от и до
1,9-3,22
3,48-8,78
6,93-19,39
2,13-9,58
Говядина без костей
ср. цена
16,62
31,11
133,30
33,36
от и до
12,00-25,00
20,49-58,54
69,26-221,62
18,59-55,95
Куриное филе
ср. цена
8,49
20,47
68,13
24,03
от и до
5,00-10,00
11,68-29,27
33,24-101,11
11,25-45,16
Помидоры
ср. цена
4,79
4,28
11,17
11,03
от и до
2,00-7,00
2,31-9,01
5,54-18,32
4,97-19,55
Рис (белый)
ср. цена
2,50
5,64
7,53
10,16
от и до
1,50-4,00
2,93-8,78
4,16-13,71
4,80-19,78
Апельсины
ср. цена
4,05
5,82
8,91
10,24
от и до
2,60-6,00
3,51-11,71
4,71-16,62
4,24-25,43
Бананы
ср. цена
3,33
4,85
7,67
4,01
от и до
2,50-4,20
3,19-7,61
4,99-13,85
2,71-11,30
Их цены действительно в 2-5 раз выше белорусских. Единственное исключение – помидоры в Германии даже среди зимы оказались чуть дешевле наших. Правда, не стоит забывать, что и разница в доходах у нас с этими странами более значительная, чем с соседями.