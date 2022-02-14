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На территории БМЗ рабочий сорвался с высоты и погиб

14.02.2022 15:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На территории ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий организации, выполняющей подрядные работы по реконструкции ПГУ-3. Такая информация размещена в Telegram-канале предприятия, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что работник одного из подразделений "Гомельтехмонтаж" сорвался с высоты. В причинах произошедшего разбирается комиссия. Проводится проверка.

Предприятие выразило соболезнование родным и близким погибшего.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Предприятие выразило соболезнование родным и близким погибшего.
 
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