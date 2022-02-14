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Суд в Барановичах приговорил к 7 годам колонии мужчину, избившего до смерти знакомую

14.02.2022 15:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Трагедия разыгралась в Барановичах 4 ноября прошлого года. Будучи пьяным, фигурант поссорился со своей знакомой. В гневе он не менее четырех раз ударил ее по голове и шее. Пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых умерла на месте происшествия.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его по ч.3 ст.147 УК к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
 
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