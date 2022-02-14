Объявлена воздушная блокада Украины

Источник материала: ОНТ

И вот последствия беспрецедентного количества фейков якобы об угрозе со стороны России. ЕС и ряд других государств сегодня объявили о воздушной блокаде Украины. Символично, что именно Киев был в числе тех, кто первым поддержал аналогичные санкции против Беларуси. Теперь здесь убедились, что на самом деле стоит за подобными решениями.

Крупнейшие страховщики из Великобритании, с которыми работают международные компании, сообщили, что аннулируют страховки для воздушных судов, которые пролетают через Украину. Это решение вступило в силу в 16 часов.

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