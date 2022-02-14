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Мужчина хотел посмотреть прогноз погоды, а вместо этого нашел брата, с которым никогда раньше не виделся

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина хотел посмотреть прогноз погоды, а вместо этого нашел брата, с которым никогда раньше не виделся

Невероятную историю опубликовал портал unilad.co.uk.

Житель Калифорнии Рэнди Уэйтс всегда считал себя единственным ребенком в семье. Пока не случилось кое-что неожиданное.

Однажды Рэнди включил телевизор, хотел посмотреть прогноз погоды. Человек с экрана, у которого брали интервью, был поразительно похож на отца мужчины и фамилию имел такую же.

Рэнди попросил дочь помочь ему в небольшом расследовании и вскоре обнаружил, что у него есть брат по линии отца – Эдди.


Скоро Рэнди позвонил Эдди, который был счастлив и шокирован одновременно.

Эдди и Рэнди начали постоянно созваниваться, а недавно братья впервые встретились – оказывается, они жили всего в 48 км друг от друга.


Фото: twitter.com

Главное фото: Pixabay.com

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Невероятную историю опубликовал портал unilad.co.uk. Житель Калифорнии Рэнди Уэйтс всегда считал себя единственным ребенком в семье. Пока не случилось кое-что...
 
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