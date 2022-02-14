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Зоопарк предложил посетителям «скормить бывших» животным на День всех влюбленных

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зоопарк предложил посетителям «скормить бывших» животным на День всех влюбленных

Зоопарк Екатеринбурга (Россия) предложил посетителям принять участие в акции «День пожирателей бывших», которую приурочили к 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных. 

Участники могут присвоить имена своих бывших тараканам. При этом необходимо объяснить, почему экс-партнера скармливают животным. После этого насекомыми будут накормлены местные рыбы и сурикаты. Об этом информирует страница зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Pixabay

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Зоопарк Екатеринбурга (Россия) предложил посетителям принять участие в акции «День пожирателей бывших», которую приурочили к 14 февраля, когда отмечается День всех...
 
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