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Зоопарк предложил посетителям «скормить бывших» животным на День всех влюбленных
Источник материала: ОНТ
Зоопарк Екатеринбурга (Россия) предложил посетителям принять участие в акции «День пожирателей бывших», которую приурочили к 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных.
Участники могут присвоить имена своих бывших тараканам. При этом необходимо объяснить, почему экс-партнера скармливают животным. После этого насекомыми будут накормлены местные рыбы и сурикаты. Об этом
Фото: Pixabay
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Зоопарк Екатеринбурга (Россия) предложил посетителям принять участие в акции «День пожирателей бывших», которую приурочили к 14 февраля, когда отмечается День всех...
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