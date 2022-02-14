Модный обзор. Какие образы будут смотреться по-настоящему дорого и стильно

Источник материала: ОНТ

Многим кажется, что изделия с вышивкой или рисунком выглядят дорого, но на самом деле это абсолютно наоборот. По-настоящему дорого и стильно будет смотреться, например, монохромный образ из базовых вещей. Лаконичность – наше все. Как и яркие аксессуары в этом случае.



Один из самых очевидных способов носить джинсы скинни — дополнять их оверсайз-блейзерами, кожаной курткой или свободной майкой. Но в этом сезоне облегающие брюки не актуальны – замените их на прямые классические джинсы.



И немного об аксессуарах. Из моды вышли популярные когда-то браслеты с шармами, серьги-кисточки, двойные пусеты, жемчужные заколки и едва заметные тоненькие цепочки на шею. На смену им пришли массивные украшения без лишнего декора – очки, цветные невидимки, украшения из бисера.

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