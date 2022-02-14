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Модный обзор. Какие образы будут смотреться по-настоящему дорого и стильно
Источник материала: ОНТ
Многим кажется, что изделия с вышивкой или рисунком выглядят дорого, но на самом деле это абсолютно наоборот. По-настоящему дорого и стильно будет смотреться, например, монохромный образ из базовых вещей. Лаконичность – наше все. Как и яркие аксессуары в этом случае.
Подробнее – в видеоинформации.
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Многим кажется, что изделия с вышивкой или рисунком выглядят дорого, но на самом деле это абсолютно наоборот. По-настоящему дорого и стильно будет смотреться,...
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