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Как научиться принимать помощь и доверяться другим? Отвечает психолог

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как научиться принимать помощь и доверяться другим? Отвечает психолог

Прямо сейчас разберем с психологом вопрос, который волнует нашего телезрителя Олега.

Он пишет, что не может никому доверить работу. Кажется, что все сделают хуже. Поэтому даже на больничном выполняет свои обязанности. Естественно, это все вызывает стресс.

Олег спрашивает у Павла Зыгмантовича, как научиться принимать помощь и делегировать?

Вы тоже можете прислать ему свой вопрос или видеозапись на электронный адрес utro@ont.by

Подробнее – в видеоинформации.


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Прямо сейчас разберем с психологом вопрос, который волнует нашего телезрителя Олега. Он пишет, что не может никому доверить работу. Кажется, что все сделают хуже....
 
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