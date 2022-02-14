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Кот испортил потолок и остался доволен собой. Только посмотрите на его выражение мордочки – сразу всё поймете! (ВИДЕО)

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот испортил потолок и остался доволен собой. Только посмотрите на его выражение мордочки – сразу всё поймете! (ВИДЕО)

В аккаунте TikTok kot_s_pomoiki опубликовали забавное видео.

На кадрах видно, как кот разодрал натяжной потолок, но совсем не пожалел о содеянном. Это можно понять по выражению его мордочки: только посмотрите - сразу всё поймете!

Ролик с дерзким котом собрал более 2 млн просмотров и тысячи комментариев.

«Он сожалеет только о том, что приютил вас у себя», «По его мнению, сожалеть должны только вы», «По-моему, у него ещё что-то заготовлено», «Он считает, что вы не достойны даже его взгляда», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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В аккаунте TikTok kot_s_pomoiki опубликовали забавное видео. На кадрах видно, как кот разодрал натяжной потолок, но совсем не пожалел о содеянном. Это можно понять по...
 
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