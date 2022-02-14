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Какие продукты могут ослабить иммунитет?
Источник материала: ОНТ
Мы то, что мы едим. Оказывается, есть продукты, которые могут ослабить иммунитет.
И среди них – знакомые нам лица: жареное красное мясо и различные блюда, которые содержат искусственную фруктозу.
Старайтесь исключать их из своего рациона. Ну, а мы же отправляемся на кухню к Герману Титову.
Подробнее – в видеоинформации.
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Мы то, что мы едим. Оказывается, есть продукты, которые могут ослабить иммунитет. И среди них – знакомые нам лица: жареное красное мясо и различные блюда, которые...
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