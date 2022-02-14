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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде в Пекине белорусская фристайлистка Анна Гуськова выступила в главном финале женских соревнований по лыжной акробатике.
Прыжок белоруски в суперфинале набрал 107,95 балла. Этот результат принес Анне серебряную награду.
Олимпийской чемпионкой стала китаянка Ксю Ментао (Китай), показавшая результат 108,61 балла. Третье место у Меган Ник из США – 93,76 балла.
Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко
Фото: НОК Беларуси
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На Олимпиаде в Пекине белорусская фристайлистка Анна Гуськова выступила в главном финале женских соревнований по лыжной акробатике. Прыжок белоруски в...
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