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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине

На Олимпиаде в Пекине белорусская фристайлистка Анна Гуськова выступила в главном финале женских соревнований по лыжной акробатике. 

Прыжок белоруски в суперфинале набрал 107,95 балла. Этот результат принес Анне серебряную награду.

Олимпийской чемпионкой стала китаянка Ксю Ментао (Китай), показавшая результат 108,61 балла. Третье место у Меган Ник из США – 93,76 балла.

Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Анну Гуськову с успехом.

Фото: НОК Беларуси

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На Олимпиаде в Пекине белорусская фристайлистка Анна Гуськова выступила в главном финале женских соревнований по лыжной акробатике.  Прыжок белоруски в...
 
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