Котенок решил напугать большую собаку и вот что он сделал. Посмотрите, пес сильно удивился! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с котенком набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru .

На кадрах котенок, возможно, решил напугать собаку, спрятался за кроватью, а потом запрыгнул на нее, подняв лапы. Выглядел пушистый в это время невероятно смешно. Поэтому пес, скорее всего, не испугался, но очень удивился.





Пользователей соцсети насмешили попытки котенка испугать собаку.

Фото: Pixabay.com

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