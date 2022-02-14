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Котенок решил напугать большую собаку и вот что он сделал. Посмотрите, пес сильно удивился! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с котенком набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание
На кадрах котенок, возможно, решил напугать собаку, спрятался за кроватью, а потом запрыгнул на нее, подняв лапы. Выглядел пушистый в это время невероятно смешно. Поэтому пес, скорее всего, не испугался, но очень удивился.
Пользователей соцсети насмешили попытки котенка испугать собаку.
Фото: Pixabay.com
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Видео с котенком набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах котенок, возможно, решил напугать собаку, спрятался за кроватью, а потом...
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