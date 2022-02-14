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Котенок решил напугать большую собаку и вот что он сделал. Посмотрите, пес сильно удивился! (ВИДЕО)

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок решил напугать большую собаку и вот что он сделал. Посмотрите, пес сильно удивился! (ВИДЕО)

Видео с котенком набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru.

На кадрах котенок, возможно, решил напугать собаку, спрятался за кроватью, а потом запрыгнул на нее, подняв лапы. Выглядел пушистый в это время невероятно смешно. Поэтому пес, скорее всего, не испугался, но очень удивился.


Пользователей соцсети насмешили попытки котенка испугать собаку.

Фото: Pixabay.com

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Видео с котенком набирает популярность в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах котенок, возможно, решил напугать собаку, спрятался за кроватью, а потом...
 
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