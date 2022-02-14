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Как бороться с авитаминозом? Рассказывает врач-диетолог
Источник материала: ОНТ
Весна – пора природы пробуждения, а еще – авитаминоза. Плохое настроение, сонливость, бледность кожи, выпадение волос, упадок жизненных сил – все это из-за недостатка витаминов и важных микроэлементов.
О том, как бороться с авитаминозом, расскажет Надежда Литвинова-Гразион, врач-диетолог.
Подробнее – в видеоинформации.
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Весна – пора природы пробуждения, а еще – авитаминоза. Плохое настроение, сонливость, бледность кожи, выпадение волос, упадок жизненных сил – все это из-за...
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