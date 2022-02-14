﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как бороться с авитаминозом? Рассказывает врач-диетолог

14.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как бороться с авитаминозом? Рассказывает врач-диетолог

Весна – пора природы пробуждения, а еще – авитаминоза. Плохое настроение, сонливость, бледность кожи, выпадение волос, упадок жизненных сил – все это из-за недостатка витаминов и важных микроэлементов. 

О том, как бороться с авитаминозом, расскажет Надежда Литвинова-Гразион, врач-диетолог.

Подробнее – в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна – пора природы пробуждения, а еще – авитаминоза. Плохое настроение, сонливость, бледность кожи, выпадение волос, упадок жизненных сил – все это из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
На территории БМЗ рабочий сорвался с высоты и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by