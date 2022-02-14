3 наивкуснейшие идеи для романтического ужина: невероятно аппетитно – оцените сами!

Источник материала: ОНТ

Что приготовить на 14 февраля? Ужин в День влюбленных не должен быть слишком обильным, не старайтесь готовить все любимые блюда мужчины и ничего страшного, если ваша еда будет выглядеть по-домашнему. Мы подобрали 3 наивкуснейших ужина для 14 февраля.

Кальмары на гриле

Приготовьте маринад. В 100 г сметаны добавьте измельченный зубчик чеснока, соль по вкусу, копченую паприку. 4 очищенных кальмара замаринуйте на 1 час. Потом жарьте на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны. Подавайте с салатом из свежих овощей.



Фото: edimdoma.ru

Куриные рулетики с беконом

Куриное филе разрежьте на порционные куски, отбейте, смажьте майонезом и измельченным чесноком, немного посолите. Положите сверху ломтики бекона и кружочки помидора, сверните рулетики, зубочисткой закрепите их. Отправляйте в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.



Фото: recepty.7dach.ru





Шашлык на шпажках в духовке

Замаринуйте порезанное крупным кубиками куриное филе – 2 шт. Самый простой и беспроигрышный вариант маринада – кетчуп и майонез. Сначала добавьте в нарезанное мясо молотый перец и паприку. Затем кетчуп с майонезом в соотношении 1:2. Оставьте на 1 час. Посолите по вкусу перед жаркой. Замочите на полчаса деревянные шпажки в воде. Нанизайте на них мясо, чередуя с кольцами лука и другими овощами – дольками помидора, болгарского перца, кабачка.

Шпажки с мясом выложите на решетку в духовке, поставив под нее противень, чтобы туда стекал лишний сок. Разогрейте духовку до 200°C и готовьте куриный шашлык 30-40 минут, периодически поворачивая.



Фото: 1000.menu

Главное фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram