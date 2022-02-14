Как работают белорусские врачи весной в период пандемии?

Источник материала: ОНТ

Почти весна! Температурные качели – излюбленное время различных заболеваний. В том числе и вирусных респираторных.

Сейчас нашим врачам приходится непросто: КТ, рентген лёгких, ПЦР – в этом феврале медики работают в режиме нон-стоп. Красные зоны в поликлиниках работают даже на выходных.

Ситуация с ковидом контролируемая – хоть новый штамм и быстро распространяется, но обычно протекает без осложнений.

Да и случаи пневмонии, в сравнение с прошлыми волнами ковида, встречаются гораздо реже. Обычно у пациентов наблюдаются риниты и бронхиты.

Подробнее – в видеоинформации.





Подписывайтесь на нас в Telegram