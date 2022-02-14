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Как работают белорусские врачи весной в период пандемии?
Источник материала: ОНТ
Почти весна! Температурные качели – излюбленное время различных заболеваний. В том числе и вирусных респираторных.
Сейчас нашим врачам приходится непросто: КТ, рентген лёгких, ПЦР – в этом феврале медики работают в режиме нон-стоп. Красные зоны в поликлиниках работают даже на выходных.
Ситуация с ковидом контролируемая – хоть новый штамм и быстро распространяется, но обычно протекает без осложнений.
Да и случаи пневмонии, в сравнение с прошлыми волнами ковида, встречаются гораздо реже. Обычно у пациентов наблюдаются риниты и бронхиты.
Подробнее – в видеоинформации.
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Почти весна! Температурные качели – излюбленное время различных заболеваний. В том числе и вирусных респираторных. Сейчас нашим врачам приходится непросто: КТ,...
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