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Бизнес-город с офисами и торговым центром. Какие изменения ждут Национальный аэропорт "Минск"
14.02.2022 16:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На национальный аэропорт «Минск» появились грандиозные планы. Там предлагают не только модернизировать сам аэропорт, но и построить целый бизнес-город с офисами, гостиницей и торговым центром. Какие еще объекты могут появиться там в будущем? Подробности в материале.
Пресс-служба Национального аэропорта «Минск»
В проекте предлагается построить в аэропорту новые пассажирские терминалы, Школу авиации и другие объекты, а также железнодорожный терминал и пути, соединяющие аэропорт с Минском.
В перспективе на будущее — развить концепцию города-аэропорта, который предлагает не только авиационные услуги.
Вокруг аэропорта построят гостиницы, офисы, выставочный и торговый центры,
Говорится, что оптимизация инфраструктуры аэропорта и повышение конкуренции среди авиаперевозчиков в дальнейшем отразится на снижении стоимости авиабилетов.
Пресс-секретарь Национального аэропорта Ромина Саматханова сообщила «Про бизнес», что о подробностях по реализации проекта пока говорить рано. Сейчас прорабатывается план поэтапной реализации концепции со сроками его исполнения, а также «карта инвестора».
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На национальный аэропорт «Минск» появились грандиозные планы. Там предлагают не только модернизировать сам аэропорт, но и построить целый бизнес-город с офисами,...
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