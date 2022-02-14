Источник материала: ProBusiness

На национальный аэропорт «Минск» появились грандиозные планы. Там предлагают не только модернизировать сам аэропорт, но и построить целый бизнес-город с офисами, гостиницей и торговым центром. Какие еще объекты могут появиться там в будущем? Подробности в материале.

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» представила архитектурную концепцию перспективного развития и комплексного благоустройства территории, которую разработал институт «Белгоспроект».



Фото: airport.by

В проекте предлагается построить в аэропорту новые пассажирские терминалы, Школу авиации и другие объекты, а также железнодорожный терминал и пути, соединяющие аэропорт с Минском.



Фото: airport.by



Фото: airport.by

В перспективе на будущее — развить концепцию города-аэропорта, который предлагает не только авиационные услуги.

Вокруг аэропорта построят гостиницы, офисы, выставочный и торговый центры,

паркинги, медцентр, СТО.

Говорится, что оптимизация инфраструктуры аэропорта и повышение конкуренции среди авиаперевозчиков в дальнейшем отразится на снижении стоимости авиабилетов.



Фото: airport.by



Фото: airport.by

Пресс-секретарь Национального аэропорта Ромина Саматханова сообщила «Про бизнес», что о подробностях по реализации проекта пока говорить рано. Сейчас прорабатывается план поэтапной реализации концепции со сроками его исполнения, а также «карта инвестора».

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