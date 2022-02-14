Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе у развозчика продуктов изъято 3 кг мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В Воложинском районе оперативники задержали 25-летнего минчанина, который распространял психотропы. При себе и тайниках он хранил более 3 кг наркотика", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что молодой человек работал курьером по доставке продуктов, а около трех месяцев назад начал сотрудничать с виртуальным наркошопом и "переквалифицировался". В его задачи входило дозирование крупных партий мефедрона и создание закладок. Дома у подозреваемого обнаружены весы, zip-lock пакеты и изолента.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Со слов фигуранта, он является потребителем запрещенных веществ.-0-