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В Воложинском районе у развозчика продуктов изъято 3 кг мефедрона

14.02.2022 17:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе у развозчика продуктов изъято 3 кг мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В Воложинском районе оперативники задержали 25-летнего минчанина, который распространял психотропы. При себе и тайниках он хранил более 3 кг наркотика", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что молодой человек работал курьером по доставке продуктов, а около трех месяцев назад начал сотрудничать с виртуальным наркошопом и "переквалифицировался". В его задачи входило дозирование крупных партий мефедрона и создание закладок. Дома у подозреваемого обнаружены весы, zip-lock пакеты и изолента.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Со слов фигуранта, он является потребителем запрещенных веществ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В Воложинском районе оперативники задержали 25-летнего минчанина, который распространял психотропы. При себе и тайниках он хранил более 3 кг наркотика", -...
 
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