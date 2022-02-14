В Светлогорске водителя, сбившего насмерть пешехода, приговорили к 2 годам колонии

Источник материала: БелТА

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД лицом, повлекшем по неосторожности смерть пешехода, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Авария произошла в сентябре 2021 года. Водитель одного из агропредприятий на рабочем микроавтобусе ехал по дороге Октябрьский - Паричи - Речица. При движении не проявил должной внимательности к дорожной обстановке, не снизил скорость и сбил пешехода. Пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений.

Приговором суда водитель признан виновным по статье за нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-