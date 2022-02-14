В Минске МАЗ въехал в осветительную мачту

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель МАЗ совершил наезд на осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 11.20 60-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем МАЗ, двигался по ул. Ольшевского со стороны ул. Бирюзова в направлении ул.Притыцкого, и напротив дома №2 по ул.Притыцкого не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на осветительную мачту, которая от удара упала и повредила припаркованный на гостевой стоянке автомобиль "Ауди", - рассказали в ГУВД.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами.-0-