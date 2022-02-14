Myfin.by стабильно лидирует среди финансово-аналитических порталов Беларуси посмотрите на результаты исследования видимости сайтов

Источник материала: Myfin



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Сбер Банк (sber-bank.by) и «Спортмастер» (sportmaster.by) показали рост в категориях «Банки» и «Одежда» соответственно и вернули свои позиции. Небольшие потери видимости и падение в 2 раза отмечаются у медицинского центра «ТОМОГРАФИЯ» (mrt.by).



Автомобили

В ТОП-5 все лидеры немного прибавили в видимости. Так, ресурс cars.av.by с показателем 88,18% занимает первое место. В сравнении с предыдущим месяцем видимость выросла на 2,31%. На втором месте расположился avto.abw.by – у него 42% (за месяц +0,84%). Третье место принадлежит ab.onliner.by, показатель которого составил 36,87%. Domkrat.by, несмотря на снижение видимости на 1,76%, по-прежнему закрывает ТОП-5 с показателем 18,08%.





Недвижимость

Банки

Сбер Банк восстанавливает позиции после ребрендинга. Напомним, что в октябре прошлого года состоялся переход на новый домен, сайт претерпел изменения согласно новому фирменному стилю, что повлияло на его позиции в выдаче. Однако Сбер Банк стремится вернуться на свое место. В прошлом месяце в рейтинге видимости банк занимал 8-ю строку, теперь – 6-ю. Белагропромбанк и Белгазпромбанк убавили в показателях видимости 2,22% и 4,22% соответственно, но только Белагропромбанк потерял место в рейтинге и упал со 2-го на 3-е место.





Финансово-аналитические порталы

Также в рамках ежемесячного исследования были проанализированы такие категории, как «Сантехника», «Недвижимость», «Страхование», «Мебель», «Туризм», «Бытовая техника», «Садовая техника», «Мобильные телефоны», «Электроника» и другие. С результатами и динамикой в этих тематиках можно ознакомиться по ссылке.

*партнерский материал, AMDG, УНП 191445164