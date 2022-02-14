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В Минском районе задержали распространителя интимных фото. Ему грозит до 4 лет лишения свободы

14.02.2022 17:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам отдела по противодействию торговле людьми Минского РУВД поступила информация в отношении неустановленного лица, зарегистрированного в социальной сети, которое на одном из сайтов под вымышленными данными распространяет фотоизображения, предположительно, порнографического содержания. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний житель Минского района, который с 2018 года распространял в интернете изображения порнографического характера. У мужчины был изъят мобильный телефон, в котором находились файлы, а также переписки. Согласно заключению культурологической экспертизы, изображения, распространенные мужчиной, относятся к материалам порнографического характера", - рассказали в УВД.

Подозреваемый пояснил, что размещал фотографии в интернете, чтобы заинтересовать потенциальных единомышленников для дальнейшего интимного общения.

В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.343 (изготовление или хранение с целью распространения порнографических материалов). Санкция данной части статьи предусматривает от 2 до 4 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый пояснил, что размещал фотографии в интернете, чтобы заинтересовать потенциальных единомышленников для дальнейшего интимного общения.
 
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