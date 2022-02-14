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Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»

14.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»

Стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала в Сети первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Проект основан на произведениях Джона Толкина. 

Действие «Колец власти» развернется во Вторую эпоху Средиземья – за несколько тысячелетий до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В шоу будет показана выковка Колец власти, эпическая история Нуменора, восхождение Саурона, последний альянс людей и эльфов.

Премьера сериала намечена на 2 сентября 2022 года. В первом сезоне будет восемь эпизодов. 


Фото: скриншот видео

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Стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала в Сети первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Проект основан на произведениях Джона Толкина.  Действие...
 
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