Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»

Источник материала: ОНТ

Стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала в Сети первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Проект основан на произведениях Джона Толкина.

Действие «Колец власти» развернется во Вторую эпоху Средиземья – за несколько тысячелетий до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В шоу будет показана выковка Колец власти, эпическая история Нуменора, восхождение Саурона, последний альянс людей и эльфов.

Премьера сериала намечена на 2 сентября 2022 года. В первом сезоне будет восемь эпизодов.



Фото: скриншот видео

Подписывайтесь на нас в Telegram