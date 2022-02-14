Психологи объяснили отличия влюбленности от любви

Источник материала: ОНТ

Психологи в беседе с «Радио Sputnik» в День святого Валентина объяснили , чем влюбленность отличается от любви. Эксперты посоветовали не стремиться продлевать первое состояние эйфории – лучше позволить ему перерасти в более глубокое чувство.

Нейропсихолог Юлия Пунина отметила, что влюбленность – это начало процесса, который может привести к любви, а может и завершиться раньше. Специалист подчеркнула, что это «временный эйфорический коктейль». По словам Пуниной, период «эмоциональных качелей», когда человеку плохо без объекта влюбленности и хорошо с ним рядом, не может быть длительным.

Психолог Ольга Батуева обратила внимание, что влюбленные идеализируют свою вторую половину. Она подчеркнула: здесь важную роль играют проекции на созданный ранее образ идеала.

Специалисты рекомендуют любить и принимать человека таким, какой он есть. Именно в этом случае влюбленность может перерасти в зрелое чувство. Батуева советует поддерживать химию и страсть в отношениях, устраивая совместные путешествия и романтические ужины. Эксперт подчеркнула: для длительных отношений необходимо совпадение жизненных целей и интересов. Главное правило счастливых взаимоотношений, по словам психолога, – умение слушать друг друга.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram