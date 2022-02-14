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Большой пес стал мамой для уличных котят, и это сделало его счастливым. Осторожно, слишком милые фото!

14.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большой пес стал мамой для уличных котят, и это сделало его счастливым. Осторожно, слишком милые фото!

Отношения между кошками и собаками часто бывают очень натянутыми, если не нервными. Бывают из этого правила и исключения. В интернете появилась умиляющая история о собаке, которая охотно стала мамой для найденных на улице котят. На историю обратил внимание портал Boredpanda.com.

Взрослый немецкий дог по кличке Корбин с большим вниманием отнесся к уличным котятам, которых приютила его хозяйка. 70-килограммовый пес стал всеми силами помогать девушке, присматривать за малышами, играть и охранять их сон.


Со своей стороны котята относились к огромному псу без каких-то страха или паники. Вместе с тем сам Корбин выглядел счастливым и радостным, когда возился с малышами.


Когда котята окрепли и подросли, хозяйка нашла им новые дома, и пес с сожалением расстался со ставшими уже почти своими детенышами. 




Фото: Instagram


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Отношения между кошками и собаками часто бывают очень натянутыми, если не нервными. Бывают из этого правила и исключения. В интернете появилась умиляющая история о...
 
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