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Большой пес стал мамой для уличных котят, и это сделало его счастливым. Осторожно, слишком милые фото!
Источник материала: ОНТ
Отношения между кошками и собаками часто бывают очень натянутыми, если не нервными. Бывают из этого правила и исключения. В интернете появилась умиляющая история о собаке, которая охотно стала мамой для найденных на улице котят. На историю
Взрослый немецкий дог по кличке Корбин с большим вниманием отнесся к уличным котятам, которых приютила его хозяйка. 70-килограммовый пес стал всеми силами помогать девушке, присматривать за малышами, играть и охранять их сон.
Со своей стороны котята относились к огромному псу без каких-то страха или паники. Вместе с тем сам Корбин выглядел счастливым и радостным, когда возился с малышами.
Когда котята окрепли и подросли, хозяйка нашла им новые дома, и пес с сожалением расстался со ставшими уже почти своими детенышами.
Фото:
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Большой пес стал мамой для уличных котят, и это сделало его счастливым. Осторожно, слишком милые фото!
Отношения между кошками и собаками часто бывают очень натянутыми, если не нервными. Бывают из этого правила и исключения. В интернете появилась умиляющая история о...
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