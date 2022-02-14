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В Петербурге водитель такси на ходу выпрыгнул из машины из-за пассажира, угрожавшего ножом

14.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Петербурге водитель такси на ходу выпрыгнул из машины из-за пассажира, угрожавшего ножом

В Санкт-Петербурге (Россия) водитель такси выпрыгнул из машины во время движения, спасаясь от угрожавшего ему ножом пассажира. Об этом информирует управление Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 12 февраля вечером. Водитель и пассажир начали спорить из-за формы оплаты проезда. Клиент внезапно достал нож. Он угрожал таксисту убийством.

Водитель испугался, открыл дверь авто и выпрыгнул из машины во время движения. Автомобиль врезался в припаркованную иномарку.

Таксист вызвал полицию. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного пассажира.

Фото: Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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В Санкт-Петербурге (Россия) водитель такси выпрыгнул из машины во время движения, спасаясь от угрожавшего ему ножом пассажира. Об этом информирует управление...
 
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