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В Верховной раде призывают ликвидировать Байдена

14.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Верховной раде призывают ликвидировать Байдена

В Верховной раде призывают ликвидировать Байдена. Служба безопасности Украины обязана нейтрализовать или ликвидировать президента США из-за его провокаций, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». 

Он отметил, что такую операцию украинские спецслужбы должны провести в рамках борьбы с дезинформацией, которую вносит глава Белого дома. Байдена в телеграм-канале депутат называет «главным сеятелем паники и провокатором войны», а «его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины». Депутат напомнил о нахождении Киева в рабстве у США.

Эксперты уверены, что истерия Запада об эскалации вокруг Украины нанесла стране значительный ущерб. Понимание этого у политических кругов Киева скорее всего есть, однако остановить эту машину информационной войны уже крайне сложно, ведь тогда страна лишится поддержки Запада.  

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В Верховной раде призывают ликвидировать Байдена. Служба безопасности Украины обязана нейтрализовать или ликвидировать президента США из-за его провокаций,...
 
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