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В Минске разыскивают очевидцев ДТП с участием 16-летнего пешехода

14.02.2022 18:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"9 февраля 2022 года около 8.10 водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице Ботанической, вблизи дома №5 совершил наезд на 16-летнего пешехода. В результате ДТП подростку были причинены тяжкие телесные повреждения", - рассказали в ГАИ.

Если вы стали очевидцем ДТП либо располагаете какими-либо сведениями, обращайтесь в УГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр.Дзержинского, 3) или по телефонам: 8 (017) 239-30-16, 8 (017) 270-19-19 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"9 февраля 2022 года около 8.10 водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице Ботанической, вблизи дома №5 совершил наезд на 16-летнего пешехода. В результате...
 
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