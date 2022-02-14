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Январский рост цен близок к рекордному: в топе овощи и детсады

14.02.2022 18:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Январский рост цен близок к рекордному: в топе овощи и детсады
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

В целом прирост потребительских цен в январе к соответствующему месяцу 2021 года составил 10,4%. Нужно отметить, что это не рекорд последнего времени: в октябре 2021 года этот показатель был 10,5%. На первом месте по подорожанию оказались туристические услуги – их стоимость увеличилась на 27%. Также среди лидеров значатся услуги ветеринара: за тот же период они стали дороже на 18,7%. Заметно выросли и цены в общепите – на 16,4%. Из продуктовых позиций лидером роста стал майонез (20,6%), а среди промышленных товаров – ковры (18,3%). А вот в список наименее прибавивших в стоимости попали некоторые товары первой необходимости, причем некоторые из них даже подешевели:

  • пшеничная мука, чай +0,9%;
  • кофе +0,7%;
  • соль -1,2%;
  • сахар -0,9%.

Цены, которые государство административно регулирует, в стране увеличились на 8,8%. Особенно заметно они выросли в сфере охраны жилищ – на треть. Также стали существенно дороже дошкольные учреждения – более чем на 20%. Вот еще регулируемые позиции, которые выросли сильнее других:

  • топливо +15,8%;
  • ритуальные услуги +15,1%;
  • ЖКХ +11,3%.

А цены на торф и дрова выросли незначительно – всего на 1,2% и 1,4% соответственно. Услуги связи стали дороже на 3,6%, а стоимость страхования легковых авто и вовсе упала на 5,5%. Общественный транспорт не дорожал – последнее повышение стоимости проезда случилось в декабре 2020 года.

Данные также говорят, что сезонные цены на овощи и фрукты выросли на 23,8% – еще в декабре этот показатель был на уровне 17,4%. В целом около 40% потребительской корзины белорусов подорожало на 5-10%, еще почти столько же – на более чем 10%.

Базовая инфляция, в расчете которой не учитывается рост сезонных и регулируемых цен, разогналась, достигнув отметки в 10,1%, а так называемый агрегированный показатель трендовой инфляции, который, как указано, «очищен от влияния различного рода шоков и отражает среднесрочную инфляцию», остановился на значении 8,6%.

Напомним, согласно официальной статистике, по сравнению с декабрем цены в начале 2022 года выросли на 1,5%.

 
 
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