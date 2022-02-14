Кот Мурзик любит париться в бане. Посмотрите, это видео покорило TikTok!

Источник материала: ОНТ

Пользователь TikTok Андрей Метлевский (@andreymetlevskiy) разместил ролик с котом Мурзиком. Питомец настолько суров, что без страха ходит с хозяином париться в баню.

На видео Мурзик забегает в парилку. Кот лежит и наслаждается процессом, пока хозяин «бьет» его веником. Питомец подставляет бока и живот. После парилки животное выбегает на улицу, чтобы вместе с человеком окунуться в снег.

Ролик за несколько дней набрал почти 12 млн просмотров и более 1,4 млн отметок «Нравится».

Заглавное фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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