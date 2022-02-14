Тепло до +6℃. Прогноз погоды на 15 февраля

Источник материала: ОНТ

Зима, по всей видимости, окончательно сдает позиции. Атлантика продолжит удерживать не по сезону теплую погоду. Первая половина недели ожидается спокойной и сухой. А начиная с середины атлантические циклоны продолжат нести в Беларусь теплые влажные воздушные массы.

15 февраля благодаря влиянию обширного погожего антициклона c центром над югом России осадки маловероятны, облаков будет мало, что поможет солнечным лучам неплохо прогревать остывшие за ночь воздушные массы.

Во вторник – переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, временами порывистый. Влажность до 70 процентов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Температура воздуха утром – от -1℃ в западных районах до -6℃ в восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от 0℃ по северо-востоку до +6℃ по юго-западу. К вечеру – от -3℃ в северо-восточных регионах до +1℃ по западу.

В среду скажется влияние атмосферных фронтов от очередного атлантического циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Двигаясь с Западной Европы, они принесут увеличение облачности. Ночью по северо-западу, днем на большей части страны – кратковременный мокрый снег, дождь. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура ночью – от -7℃ по востоку до +2℃ по западу, днем +1℃…+8℃. С четверга начнет усиливаться ветер – до 20 метров в секунду. При этом до конца недели будет удерживаться не по сезону теплая, сырая и влажная погода.

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