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Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины

14.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины

Укрепить атмосферу доверия и безопасности. Сегодня по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины. 

Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по снятию напряженности в регионе. Глава минобороны нашей страны отметил, что украинский народ остаётся братским для Беларуси, а сложности в двусторонних отношениях возникли не по нашей вине. За возобновление сотрудничества между странами выступил и глава военного ведомства Украины. Министры обсудили проведение военных маневров в регионе, заверив друг друга, что они не несут никакой военной угрозы.  

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Укрепить атмосферу доверия и безопасности. Сегодня по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины.  Стороны...
 
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