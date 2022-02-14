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Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины
Источник материала: ОНТ
Укрепить атмосферу доверия и безопасности. Сегодня по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины.
Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по снятию напряженности в регионе. Глава минобороны нашей страны отметил, что украинский народ остаётся братским для Беларуси, а сложности в двусторонних отношениях возникли не по нашей вине. За возобновление сотрудничества между странами выступил и глава военного ведомства Украины. Министры обсудили проведение военных маневров в регионе, заверив друг друга, что они не несут никакой военной угрозы.
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Укрепить атмосферу доверия и безопасности. Сегодня по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Украины. Стороны...
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