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Мужчина по ошибке «заминировал» не тот город

14.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина по ошибке «заминировал» не тот город

Американец сообщил в полицию о заложенной им бомбе, но перепутал города. На случай обращает внимание HuffPost. Теперь житель США знает, что город Оттава есть не только в Канаде, но и в американском штате Огайо.

В феврале в столице Канады Оттаве начались протесты против обязательного ношения масок. Узнав об этом, житель США решил добавить канадским полицейским работы.

20-летний мужчина позвонил в один из полицейских участков Оттавы, чтобы сообщить о заложенной им в городе бомбе. Спустя некоторое время он позвонил стражам порядка повторно, заявив, что его ранили.

Телефонный хулиган так и не понял, что он звонит в штат Огайо, а не в Канаду. Шериф из американского города Оттава Брэд Брубейкер рассказал о подробностях.

Когда злоумышленник наконец понял, что разговаривает не с канадской полицией, то поспешил признаться, что никакой бомбы нет, а с ним все в порядке – он лишь хотел потратить ресурсы властей Канады.

Позже выяснилось, что звонивший нашел номер полиции Оттавы в Google – поисковик выдал сведения про американский город.

Шериф Брубейкер на всякий случай сообщил канадским коллегам об инциденте. Также по факту случившегося было подано заявление в прокуратуру.

Фото: Pixabay

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Американец сообщил в полицию о заложенной им бомбе, но перепутал города. На случай обращает внимание HuffPost. Теперь житель США знает, что город Оттава есть не только...
 
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