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Мужчина по ошибке «заминировал» не тот город
Источник материала: ОНТ
Американец сообщил в полицию о заложенной им бомбе, но перепутал города. На случай обращает внимание
В феврале в столице Канады Оттаве начались протесты против обязательного ношения масок. Узнав об этом, житель США решил добавить канадским полицейским работы.
20-летний мужчина позвонил в один из полицейских участков Оттавы, чтобы сообщить о заложенной им в городе бомбе. Спустя некоторое время он позвонил стражам порядка повторно, заявив, что его ранили.
Телефонный хулиган так и не понял, что он звонит в штат Огайо, а не в Канаду. Шериф из американского города Оттава Брэд Брубейкер рассказал о подробностях.
Когда злоумышленник наконец понял, что разговаривает не с канадской полицией, то поспешил признаться, что никакой бомбы нет, а с ним все в порядке – он лишь хотел потратить ресурсы властей Канады.
Позже выяснилось, что звонивший нашел номер полиции Оттавы в Google – поисковик выдал сведения про американский город.
Шериф Брубейкер на всякий случай сообщил канадским коллегам об инциденте. Также по факту случившегося было подано заявление в прокуратуру.
Фото: Pixabay
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Американец сообщил в полицию о заложенной им бомбе, но перепутал города. На случай обращает внимание HuffPost. Теперь житель США знает, что город Оттава есть не только...
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