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Россиянин продал автомобиль и угнал его у покупателя
Источник материала: ОНТ
Житель Хабаровска (Россия) продал свою машину, случайно увидел ее в одном из дворов города и угнал. Об этом
24-летний россиянин выставил на продажу автомобиль Toyota Corona по низкой цене, так как ему срочно были нужны деньги. Покупатель нашелся быстро, он приобрел машину.
Спустя какое-то время мужчина увидел свое бывшее транспортное средство стоящим во дворе жилого дома. Молодой человек решил вернуть машину себе. У бывшего владельца остался дубликат на связке ключе, поэтому он смог открыть и завести авто. Мужчина скрылся.
Полиции оперативно вычислила и задержала преступника. Украденную машину вернули владельцу.
Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Житель Хабаровска (Россия) продал свою машину, случайно увидел ее в одном из дворов города и угнал. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на Amur Mash. 24-летний...
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