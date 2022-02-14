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Россиянин продал автомобиль и угнал его у покупателя

14.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин продал автомобиль и угнал его у покупателя

Житель Хабаровска (Россия) продал свою машину, случайно увидел ее в одном из дворов города и угнал. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на Amur Mash.

24-летний россиянин выставил на продажу автомобиль Toyota Corona по низкой цене, так как ему срочно были нужны деньги. Покупатель нашелся быстро, он приобрел машину.

Спустя какое-то время мужчина увидел свое бывшее транспортное средство стоящим во дворе жилого дома. Молодой человек решил вернуть машину себе. У бывшего владельца остался дубликат на связке ключе, поэтому он смог открыть и завести авто. Мужчина скрылся.

Полиции оперативно вычислила и задержала преступника. Украденную машину вернули владельцу.

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Житель Хабаровска (Россия) продал свою машину, случайно увидел ее в одном из дворов города и угнал. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на Amur Mash. 24-летний...
 
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