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Референдум по Конституции: в Гомеле избирательные участки уже открылись
Источник материала: ОНТГомеле избирательные участки уже открылись" class="one-news__figure-img">
Чуть больше недели до начала досрочного голосования на референдуме по Конституции. В Гомеле избирательные участки уже открылись.
В Гомельской области больше половины участников участковых комиссий – представители общественных объединений и политических партий. С 22 февраля на участках будут работать около 9,5 тысяч человек. Почти 80% из них – женщины, еще около 5% – молодежь.
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Чуть больше недели до начала досрочного голосования на референдуме по Конституции. В Гомеле избирательные участки уже открылись. Участковые комиссии заступили...
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