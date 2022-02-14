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Референдум по Конституции: в Гомеле избирательные участки уже открылись

14.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Чуть больше недели до начала досрочного голосования на референдуме по Конституции. В Гомеле избирательные участки уже открылись.  

Участковые комиссии заступили на дежурство. Они работают ежедневно с 17 до 19, кроме воскресенья. Любой желающий может прийти и получить развернутую информацию о предстоящем референдуме, уточнить время и место голосования, а также ознакомиться со списками участников и сверить паспортные данные. При необходимости информация уточняется и корректируется.

В Гомельской области больше половины участников участковых комиссий – представители общественных объединений и политических партий. С 22 февраля на участках будут работать около 9,5 тысяч человек. Почти 80% из них – женщины, еще около 5% – молодежь.


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Теги: Гомель
 
 
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Чуть больше недели до начала досрочного голосования на референдуме по Конституции. В Гомеле избирательные участки уже открылись.  Участковые комиссии заступили...
 
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