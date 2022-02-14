Житель Волковыска задержан за оскорбление в Telegram генпрокурора

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении жителя Волковыска за публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Установлено, что в различных Telegram-каналах подозреваемый оставил многочисленные комментарии оскорбительного характера в отношении генерального прокурора и иных руководителей государственных органов власти. Противоправные действия квалифицированы по ст.369 УК. Во взаимодействии с ГУБОПиК МВД подозреваемый задержан.

Генеральная прокуратура напоминает о неотвратимости уголовной ответственности: каждый, кто совершил преступление, будет подвергнут справедливому наказанию.-0-