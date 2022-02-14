«Пропаганда»: вооружить МЧС, заочное рассмотрение уголовных дел, Протасевич заглаживает вину перед обществом

Источник материала: ОНТ

«Лукашенко вооружает спасателей!» – такой месседж на прошлой неделе активно распространяли радикальные Telegram-каналы после встречи Президента с министром по чрезвычайным ситуациям, намекая на некие негативные для них самих последствия совещания. Но решение Главы государства определить, кто из сотрудников ведомства готов взять на себя еще недавно непрофильные задачи – стратегическое. Об этом – в авторской программе политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда».

Почему стратегия вооружения отдельных категорий сотрудников МЧС – это превентивная мера, которая призвана не решать острые проблемы, а не допускать их в принципе? Будут ли подобные шаги в других, «околосиловых» ведомствах? И как много желающих взять в руки оружие для защиты интересов Родины? Об этом, а также о реформировании судебной системы, дилемме Романа Протасевича и кадровой политике омоложения – смотрите в программе «Пропаганда».

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