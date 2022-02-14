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Шоколад «Президент» получил золотую медаль выставки «Продэкспо» в Москве
Источник материала: ОНТ
Молочный шоколад «Президент» был удостоен золотой медали на международной выставке «Продэкспо» в Москве (Россия). Об этом
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Фото: «Пул Первого»
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Молочный шоколад «Президент» был удостоен золотой медали на международной выставке «Продэкспо» в Москве (Россия). Об этом информирует «Пул Первого». Как уточняет...
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