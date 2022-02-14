Шоколад «Президент» получил золотую медаль выставки «Продэкспо» в Москве

Источник материала: ОНТ

Молочный шоколад «Президент» был удостоен золотой медали на международной выставке «Продэкспо» в Москве (Россия). Об этом информирует «Пул Первого».

Как уточняет «БЕЛТА» со ссылкой на начальника отдела маркетинга СОАО «Коммунарка» Татьяну Пармон, золотой медалью на «Продэкспо» наградили молочный шоколад «Президент», шоколад «Беловежская пуща» с черничным пюре, а также набор конфет «Бельгийский трюфель».

Фото: «Пул Первого»

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