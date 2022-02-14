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Лукашенко подписал указ об особенностях оборота криптовалюты и реестре адресов виртуальных кошельков
Источник материала: ОНТвалюты и реестре адресов виртуальных кошельков" class="one-news__figure-img">
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты». Об этом
Пресс-служба Президента отмечает, что Беларусь продолжает развивать поле правового регулирования связанной с цифровыми активами деятельности. В нашей стране, в отличие от ряда других государств, разрешается свободное обращение цифровых валют. Это в то же время требует постоянного слежения за ситуацией и, в случае необходимости, соответствующего уточнения и дополнения регулятивных норм. В том числе, чтобы исключить случаи теневого финансирования запрещенной деятельности.
Указом «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» предусмотрено формирование ПВТ (Парком высоких технологий) реестра адресов виртуальных кошельков, которые использовались в противоправной деятельности, установление порядка функционирования данного реестра.
Эта норма должна предупредить непреднамеренное участие в запрещенной законом деятельности и защитить участников рынка цифровых активов от утраты имущества.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Лукашенко подписал указ об особенностях оборота криптовалюты и реестре адресов виртуальных кошельков
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты». Об этом...
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