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Лукашенко подписал указ об особенностях оборота криптовалюты и реестре адресов виртуальных кошельков

14.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты». Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

Пресс-служба Президента отмечает, что Беларусь продолжает развивать поле правового регулирования связанной с цифровыми активами деятельности. В нашей стране, в отличие от ряда других государств, разрешается свободное обращение цифровых валют. Это в то же время требует постоянного слежения за ситуацией и, в случае необходимости, соответствующего уточнения и дополнения регулятивных норм. В том числе, чтобы исключить случаи теневого финансирования запрещенной деятельности.

Указом «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» предусмотрено формирование ПВТ (Парком высоких технологий) реестра адресов виртуальных кошельков, которые использовались в противоправной деятельности, установление порядка функционирования данного реестра.

Эта норма должна предупредить непреднамеренное участие в запрещенной законом деятельности и защитить участников рынка цифровых активов от утраты имущества.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Теги: Курсы валют
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты». Об этом...
 
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