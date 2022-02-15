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Анна Гуськова сделала свой Олимпийский выбор в пользу проекта Президентского спортивного клуба
Источник материала: ОНТ
После успеха на склоне Пекина Анна Гуськова сделала свой Олимпийский выбор – это проект Президентского спортивного клуба.
Наша титулованная спортсменка, как и четыре года назад, вновь выбрала Республиканский центр олимпийского резерва по фристайлу, куда отправится финансовая поддержка в размере 20 тысяч рублей. В этом центре Гуськова регулярно тренируется, там же растут новые звезды лыжной акробатики. Отметим, Анна длительное время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба.
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После успеха на склоне Пекина Анна Гуськова сделала свой Олимпийский выбор – это проект Президентского спортивного клуба. Наша титулованная спортсменка, как и...
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