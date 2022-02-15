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Норвежские спортсмены лидируют в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
Источник материала: ОНТ
Продолжаем следить за положением команд в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине.
Сейчас лидируют норвежцы (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей). Второе место занимает команда Германии, у которой на одно золото меньше. Замыкают тройку спортсмены из США. Белорусы в общем зачёте на 22-й позиции. У нашей команды пока серебряные медали биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой.
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Продолжаем следить за положением команд в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Сейчас лидируют норвежцы (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей)....
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