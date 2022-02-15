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Норвежские спортсмены лидируют в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

15.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвежские спортсмены лидируют в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине

Продолжаем следить за положением команд в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. 

Сейчас лидируют норвежцы (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей). Второе место занимает команда Германии, у которой на одно золото меньше. Замыкают тройку спортсмены из США. Белорусы в общем зачёте на 22-й позиции. У нашей команды пока серебряные медали биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой.

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Продолжаем следить за положением команд в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине.  Сейчас лидируют норвежцы (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей)....
 
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