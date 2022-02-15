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«Love-мобиль» разъезжал по Гомелю в День всех влюбленных
Источник материала: ОНТ
То, что заставляет сердца биться в унисон. Оригинальные поздравления с праздником влюблённых получают сегодня молодые пары в Гомеле. С самого утра по городу разъезжал «Love-мобиль».
Остановки – в парках, скверах, у торговых и развлекательных центров. Белые ангелы и настоящий Бог любви (Купидон) – в поисках искренне влюблённых и счастливых горожан. Каждой паре – билеты в кино. Но для этого необходимо пройти маленькое испытание и рассказать свою историю любви.
Самую красивую и влюблённую пару ждёт суперприз. Её фото разместят на главной странице одной из городских газет.
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То, что заставляет сердца биться в унисон. Оригинальные поздравления с праздником влюблённых получают сегодня молодые пары в Гомеле. С самого утра по городу...
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