«Love-мобиль» разъезжал по Гомелю в День всех влюбленных

Источник материала: ОНТ

То, что заставляет сердца биться в унисон. Оригинальные поздравления с праздником влюблённых получают сегодня молодые пары в Гомеле. С самого утра по городу разъезжал «Love-мобиль».

Остановки – в парках, скверах, у торговых и развлекательных центров. Белые ангелы и настоящий Бог любви (Купидон) – в поисках искренне влюблённых и счастливых горожан. Каждой паре – билеты в кино. Но для этого необходимо пройти маленькое испытание и рассказать свою историю любви.

Самую красивую и влюблённую пару ждёт суперприз. Её фото разместят на главной странице одной из городских газет.





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