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«Love-мобиль» разъезжал по Гомелю в День всех влюбленных

15.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Love-мобиль» разъезжал по Гомелю в День всех влюбленных

То, что заставляет сердца биться в унисон. Оригинальные поздравления с праздником влюблённых получают сегодня молодые пары в Гомеле. С самого утра по городу разъезжал «Love-мобиль».

Остановки – в парках, скверах, у торговых и развлекательных центров. Белые ангелы и настоящий Бог любви (Купидон) – в поисках искренне влюблённых и счастливых горожан. Каждой паре – билеты в кино. Но для этого необходимо пройти маленькое испытание и рассказать свою историю любви.

Самую красивую и влюблённую пару ждёт суперприз. Её фото разместят на главной странице одной из городских газет. 


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Теги: Гомель
 
 
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То, что заставляет сердца биться в унисон. Оригинальные поздравления с праздником влюблённых получают сегодня молодые пары в Гомеле. С самого утра по городу...
 
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